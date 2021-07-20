Умер шансонье и исполнитель «Ушаночки» Геннадий Жаров

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Певица Земфира на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте» пожаловалась на «задротов», критикующих её музыку на просторах Сети. Артистка обратилась к подписчикам, посетовав на отсутствие в современном мире уважения.

Земфира написала, что не любит соцсети, однако вынуждена в них заходить, что не выпадать из повестки. Интернет-пространство ей не нравится из-за «отсутствия дистанции». Норма сегодняшних дней — когда каждый может...