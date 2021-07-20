Умер шансонье и исполнитель «Ушаночки» Геннадий Жаров
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
18:14, 20 июля 2021
Геннадий ЖаровФото: gzharov.ru
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Автор песен и певец Геннадий Жаров умер на 73-м году жизни. О смерти исполнителя «Ушаночки» сообщается в Instagram «Радио Шансон».
Первые песни шансонье начал писать ещё в начале 1970-х. С тех пор участвовал в различных мероприятиях, фестивалях, слётах, концертах. В 1980-х Геннадий Жаров занял 1-е место на фестивале авторской песни, где получил диплом 1-й степени, подписанный Яном Френкелем. Тогда были отмечены песни «Аксинья» и «Ушаночка», — говорится в сообщении.
Альбом «Ушаночка», который принёс артисту широкую известность, Геннадий Жаров выпустил в 1990 году. Исполнитель был обладателем премии «Шансон года». Причина смерти Жарова пока не называется.
Одним из первых на новость о смерти отреагировал шансонье Евгений Григорьев (Жека).
Ушёл родной, близкий человек, друг. Благодарен судьбе, что Гена был в моей жизни, многое подсказал, многому научил, подарил общение и удивительное интеллигентное чувство юмора, меры и такта. Скорблю, — написал он под траурным постом.
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