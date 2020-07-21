Умер певец и герой мема Бока

https://static.news.ru/photo/8f21a240-cb37-11ea-8813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умер советский певец и автор-исполнитель Борис Давидян, известный как Бока. Ему был 71 год.

О смерти артиста сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на журналиста Ваге Казаряна и певца Ару Мартиросяна. Он скончался в Лос-Анджелесе.

Давидян исполнял шансон и широко известен по песне «Доля воровская» и участию в дуэте «Бока и Жока», который он создал со своим внуком Георгием Мкртычяном. Коллектив стал популярным мемом в России благодаря необычным сценическим псевдонимам певцов.

Он эмигрировал в США в середине 1990-х годов вместе с семьёй после того, как на него было заведено уголовное дело за хранение оружия.

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