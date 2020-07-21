Умер певец и герой мема Бока

Умер советский певец и автор-исполнитель Борис Давидян, известный как Бока. Ему был 71 год.
О смерти артиста
Давидян исполнял шансон и широко известен по песне «Доля воровская» и участию в дуэте «Бока и Жока», который он создал со своим внуком Георгием Мкртычяном. Коллектив стал популярным мемом в России благодаря необычным сценическим псевдонимам певцов.
Он эмигрировал в США в середине 1990-х годов вместе с семьёй после того, как на него было заведено уголовное дело за хранение оружия.
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