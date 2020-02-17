https://static.news.ru/photo/f96ac51e-51a7-11ea-8c39-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Уэзеролл Фото: Andrew Weatherall/facebook.com

На 57-м году жизни скончался британский диджей, продюсер, пионер эйсид-хауса Эндрю Уэзеролл.

Об этом сообщили в основанном им лейбле Rotters Golf Club. По его данным, Уэзеролл умер рано утром 17 февраля. Причиной смерти стала легочная эмболия. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, «сгусток крови достиг его сердца».

Его смерть была быстрой и мирной, — говорится в сообщении на сайте лейбла.

Эндрю Уэзеролл считается одним из первопроходцев и наиболее значимых артистов в эйсид-хаусе. Он занимался созданием ремиксов на треки ряда популярных артистов, продюсировал альбом Screamadelica группы Primal Scream, а также основал дуэт Two Lone Swordsmen.

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