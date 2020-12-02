Украинцы в YouTube слушают музыкантов из России

Жители Украины в 2020 году при просмотре клипов в YouTube отдавали предпочтение исполнителям из России. В топ-10 роликов, которые занимали первые места в трендах, оказались только два клипа их соотечественников — это Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской панк-рейв-группы Little Big на песню SMD2020. По его словам, данный коллектив не должен представлять Россию за рубежом. Ролик в новогодней стилистике музыканты посвятили трудностям, с которыми человечество столкнулось в 2020 году.