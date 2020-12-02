Украинцы в YouTube слушают музыкантов из России

https://static.news.ru/photo/1ed504ca-3507-11eb-938e-fa163e074e61_660.jpg Клава Кока Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Жители Украины в 2020 году при просмотре клипов в YouTube отдавали предпочтение исполнителям из России. В топ-10 роликов, которые занимали первые места в трендах, оказались только два клипа их соотечественников — это Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Об этом говорится в официальном блоге Google Украина. Отмечается, что самой популярной у украинцев композицией 2020 года оказалась песня «Краш» в исполнении Клавы Коки и Niletto. Также им нравится творчество Little Big, Morgenshtern, Басты и Zivert.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской панк-рейв-группы Little Big на песню SMD2020. По его словам, данный коллектив не должен представлять Россию за рубежом. Ролик в новогодней стилистике музыканты посвятили трудностям, с которыми человечество столкнулось в 2020 году.