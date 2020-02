https://static.news.ru/photo/1a65a9c8-525c-11ea-8534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские музыканты и участники System Of A Down, Джон Долмаян и Серж Танкян, опубликовали свою версию песни Starman британского музыканта Дэвида Боуи. Кавер вошёл в альбом группы Долмаяна под названием These Grey Men.

В релиз артиста также войдёт ещё один дуэт с Танкяном: вместе они исполнили композицию Road To Nowhere коллектива Talking Heads, которая выйдет позже. Starman музыканты опубликовали на YouTube.

Выход альбома These Grey Men запланирован на 28 февраля.

Трек Starman впервые был опубликован в 1972 году и вошёл в альбом Дэвида Боуи The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

