https://static.news.ru/photo/c4a6d556-4dac-11ea-a2ca-fa163e074e61_660.jpg рэпер L'One Фото: l_one_mars/instagram.com

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск российского музыканта Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к лейблу Black Star и Тимуру Юнусову (Тимати). Истец утверждал, что за семь лет ему не до конца выплатили указанную в договоре сумму.

О решении суда рассказал адвокат ответчиков Сергей Жорин, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тимати оставил L’One без псевдонима и песен. На тот момент иск Горозии был на сумму в 200 млн рублей.

В июле 2019 года NEWS.ru сообщал, что рэп-исполнитель Леван Горозия предъявил Тимуру Юнусову иск о компенсации потерь на сумму в 350 млн рублей.