Мещанский районный суд Москвы отклонил иск российского музыканта Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к лейблу Black Star и Тимуру Юнусову (Тимати). Истец утверждал, что за семь лет ему не до конца выплатили указанную в договоре сумму.
О решении суда рассказал адвокат ответчиков Сергей Жорин,
Ранее сообщалось, что Тимати оставил L’One без псевдонима и песен. На тот момент иск Горозии был на сумму в 200 млн рублей.
В июле 2019 года NEWS.ru сообщал, что рэп-исполнитель Леван Горозия предъявил Тимуру Юнусову иск о компенсации потерь на сумму в 350 млн рублей.
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