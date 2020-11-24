Стали известны номинанты на «Грэмми»

https://static.news.ru/photo/34695188-2e86-11eb-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фиби Бриджес Фото: vk.com/phoebebridgers

Певицы Фиби Бриджес и Ноа Сайрус вошли в число претендентов на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель». Об этом сообщили организаторы церемонии во время видеотрансляции на сайте премии.

Номинантами в этой категории также стали Ингрид Эндресс, Чика (настоящее имя — Джейн Ораника), Ди-Смоук (Дэниел Фаррис), Доджа-Кэт (Амала Дламини), Меган Ти Стэллион (Меган Пит) и канадский диджей Кайтранада (Луи Селестин).

В прошлый раз в «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель» победила Билли Айлиш. В 2021 году церемония награждения станет уже 63-й по счёту и будет транслироваться 31 января в 20:00 по времени Восточного побережья США (04:00 мск 1 февраля) телекомпанией CBS.

Первая церемония «Грэмми» состоялась 4 мая 1959 года, а Национальная академия искусства и техники грамзаписи была основана в США в 1957 году. В разные годы мероприятие проходило в разных городах, но в последнее время уже традиционным стало проводить награждение артистов на территории спортивного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе.

Как писал NEWS.ru, клип американской певицы Билли Айлиш на песню Bad Guy набрал более одного миллиарда просмотров на YouTube. Ролик был опубликован на видеохостинге в марте 2019 года. В песне Айлиш рассказывает историю отношений с неким «плохим парнем». Клип, который по просмотрам стал рекордным для певицы, срежиссировал Дэйв Майерс.