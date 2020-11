Стали известны номинанты на «Грэмми»

Номинантами в этой категории также стали Ингрид Эндресс, Чика (настоящее имя — Джейн Ораника), Ди-Смоук (Дэниел Фаррис), Доджа-Кэт (Амала Дламини), Меган Ти Стэллион (Меган Пит) и канадский диджей Кайтранада (Луи Селестин).

Congratulations to the 63rd #GRAMMYs nominees!



View the full list: https://t.co/vmaSA9BCsf pic.twitter.com/0YQpDh4UkY