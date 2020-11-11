Клип Билли Айлиш преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube

Клип американской певицы Билли Айлиш на песню Bad Guy набрал более одного миллиарда просмотров на YouTube. Ролик был опубликован на видеохостинге в марте 2019 года.
В песне Айлиш рассказывает историю отношений с неким «плохим парнем». Клип, который по просмотрам стал рекордным для певицы, срежиссировал Дэйв Майерс.
Изначально трек входил в альбом исполнительницы под названием «When we all fall asleep, where do we go?». Песня сразу же стала очень популярной, за короткий срок композиция заняла лидирующие позиции в мировых чартах.
Американка стала известной певицей после релиза сингла Ocean Eyes в 2016 году,
Как ранее передавал NEWS.ru, Билли Айлиш снова вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2021.
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте Всемирной книги рекордов, 18-летняя певица признана самым молодым артистом, выигравшим «большую четвёрку» премии «Грэмми», имеет самый транслируемый альбом на Spotify. Кроме того, она является самой молодой артисткой, когда-либо записывавшей музыкальную тему к фильму о Джеймсе Бонде.