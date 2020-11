Клип Билли Айлиш преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube

https://static.news.ru/photo/8a595750-2427-11eb-8ca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Billie Eilish/Youtube.com

Клип американской певицы Билли Айлиш на песню Bad Guy набрал более одного миллиарда просмотров на YouTube. Ролик был опубликован на видеохостинге в марте 2019 года.

В песне Айлиш рассказывает историю отношений с неким «плохим парнем». Клип, который по просмотрам стал рекордным для певицы, срежиссировал Дэйв Майерс.

Изначально трек входил в альбом исполнительницы под названием «When we all fall asleep, where do we go?». Песня сразу же стала очень популярной, за короткий срок композиция заняла лидирующие позиции в мировых чартах.

Американка стала известной певицей после релиза сингла Ocean Eyes в 2016 году, напоминает портал «Экономика сегодня».

Как ранее передавал NEWS.ru, Билли Айлиш снова вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2021.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте Всемирной книги рекордов, 18-летняя певица признана самым молодым артистом, выигравшим «большую четвёрку» премии «Грэмми», имеет самый транслируемый альбом на Spotify. Кроме того, она является самой молодой артисткой, когда-либо записывавшей музыкальную тему к фильму о Джеймсе Бонде.