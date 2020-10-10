Билли Айлиш дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2021

https://static.news.ru/photo/d09e4720-0bb8-11eb-971b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш снова вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2021.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте Всемирной книги рекордов, 18-летняя певица признана самым молодым артистом, выигравшим «большую четвёрку» премии Грэмми, имеет самый транслируемый альбом на Spotify. Кроме того, она является самой молодой артисткой, когда-либо записывавшей музыкальную тему к фильму о Джеймсе Бонде.

Congratulations to @billieeilish who features in #GWR2021 for being the youngest artist to win the 'big four' Grammy Awards, having the most streamed album on Spotify (current) ð¼ðð¿ being the youngest person to record a James Bond movie theme.



pic.twitter.com/g5MLSIZ3Zx — GuinnessWorldRecords (@GWR) October 8, 2020

Ранее Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая исполнительница, чей альбом держится в музыкальных чартах дольше всех. Тогда речь шла о её дебютном альбоме When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, который смог удержаться на первом месте в Billboard 114 дней.

Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш выступила дизайнером логотипа Олимпийских игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе. Организаторы мероприятия обнародовали официальный логотип спортивного события в штате Калифорния. Кроме того, продюсеры предложили атлетам, художникам и лидерам сообществ Лос-Анджелеса создать свои версии эмблемы, использовав основной вариант.