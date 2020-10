Билли Айлиш дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса 2021

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте Всемирной книги рекордов, 18-летняя певица признана самым молодым артистом, выигравшим «большую четвёрку» премии Грэмми, имеет самый транслируемый альбом на Spotify. Кроме того, она является самой молодой артисткой, когда-либо записывавшей музыкальную тему к фильму о Джеймсе Бонде.

Congratulations to @billieeilish who features in #GWR2021 for being the youngest artist to win the 'big four' Grammy Awards, having the most streamed album on Spotify (current) 𝘼𝙉𝘿 being the youngest person to record a James Bond movie theme.



