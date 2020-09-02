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Билли Айлиш создала свой логотип для Олимпиады-2028

18:50, 02 сентября 2020
Билли Айлиш Билли Айлиш Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш выступила дизайнером логотипа Олимпийских игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Организаторы мероприятия обнародовали официальный логотип спортивного события в штате Калифорния. Кроме того, продюсеры предложили атлетам, художникам и лидерам сообществ Лос-Анджелеса создать свои версии эмблемы, использовав основной вариант.

Айлиш придумала сделать букву «A» в аббревиатуре LA в курсиве и в лаймовом оттенке зелёного. Стоит отметить, что певица родилась и выросла в Лос-Анджелесе и поэтому стала одной из тех, кому предложили принять участие в проекте.

Организаторы летней Олимпиады-2028 представили логотип 1 сентября. Для Лос-Анджелеса это будут уже третьи летние Олимпийские игры, писал NEWS.ru.

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