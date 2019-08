https://static.news.ru/photo/bbb9d05e-ba8d-11e9-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ollie Millington/Rmv/Global Look Press

Рок-группа из США Slipknot выпустила новый альбом.

Пластинка под названием We Are Not Your Kind стала шестым студийным альбомом коллектива. Предыдущий альбом — The Gray Chapter — был выпущен пять лет назад.

Релиз состоит из 14 песен. Его название отсылает слушателей к припеву выпущенной в 2018 году песни All Out Life. В преддверие альбома группа представила слушателям три сингла: Unsainted, Solway Firth и Birth of the Cruel.

