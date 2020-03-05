Британский музыкант Робби Уильямс признался, что однажды отказался от предложения стать фронтменом группы Queen. Это случилось в 2001 году.
Уильямс
Я просто думал, что спасу их от дерзости со своей стороны. Я хотел попытаться выйти на сцену и достигнуть того эшелона, на котором был Фредди Меркьюри. Он для меня как ангел. Просто богоподобен. Это было слишком страшно, — сказал артист.
Уильямс также в шутку заметил, что в то время и так давал концерты на стадионах как сольный артист, поэтому не хотел распыляться. Музыкант также отметил, что Адам Ламберт, который в итоге стал фронтменом Queen, отлично справляется со своей ролью, а его голос просто восхитителен.
В 2019 году стало известно, что Робби Уильямс пытается досадить своему соседу, гитаристу группы Led Zeppelin Джимми Пейджу тем, что громко ставит песни Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd, которые были конкурентами коллектива в 1970-е. Всё началось с того, что Пейдж высказался против намерения Уильямса расширить подвал своего дома.
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