https://static.news.ru/photo/8ac80e4a-5ee1-11ea-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Робби Уильямс Фото: Schroewig/Baganz/Global Look Press

Британский музыкант Робби Уильямс признался, что однажды отказался от предложения стать фронтменом группы Queen. Это случилось в 2001 году.

Уильямс рассказал в эфире радиостанции SiriusXM, что участвовал с участниками коллектива Брайаном Мэем и Роджером Тейлором в перезаписи песни We Are The Champions для фильма «История рыцаря». Мэй и Тейлор были поражены данными исполнителя, когда он записывал бэк-вокал для трека, и заявили, что хотели бы видеть его в качестве нового певца в своей команде.

Я просто думал, что спасу их от дерзости со своей стороны. Я хотел попытаться выйти на сцену и достигнуть того эшелона, на котором был Фредди Меркьюри. Он для меня как ангел. Просто богоподобен. Это было слишком страшно, — сказал артист.

Уильямс также в шутку заметил, что в то время и так давал концерты на стадионах как сольный артист, поэтому не хотел распыляться. Музыкант также отметил, что Адам Ламберт, который в итоге стал фронтменом Queen, отлично справляется со своей ролью, а его голос просто восхитителен.

В 2019 году стало известно, что Робби Уильямс пытается досадить своему соседу, гитаристу группы Led Zeppelin Джимми Пейджу тем, что громко ставит песни Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd, которые были конкурентами коллектива в 1970-е. Всё началось с того, что Пейдж высказался против намерения Уильямса расширить подвал своего дома.