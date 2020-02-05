https://static.news.ru/photo/07998b9c-4803-11ea-9b79-fa163e074e61_660.jpg SLIMUS Фото: SLIMUS \ Slim/vk.com

Российские рэперы Slimus и Особов удалили клип на совместную песню «С лёгким паром» после жалобы православных активистов из движения «Зов народа» в Генпрокуратуру.

В ранее опубликованном ролике показано, как священник проводит время с секс-работницами и употребляет наркотики.

Данное видео уже вызвало массу недовольств среди православных христиан, так как данный материал дискредитирует имя Русской православной церкви и оскорбляет чувства верующих, — говорится в обращении в группе движения в «ВКонтакте».

В «Зове народа» также рассказали, что активисты отправили заявления в ряд других регулирующих органов, но не уточнили, в какие.

Рэпер Особов записал видеообращение, в котором заявил, что не хотели оскорбить чьи‑либо чувства, а пытались «привлечь внимание к проблеме, которая, к сожалению, имеет место быть».

Как писал NEWS.ru, Бориса Гребенщикова и его группу «Аквариум» попросили уйти от ворот древнего храма в Грузии, у которых музыканты решили импровизационно исполнить несколько своих композиций.