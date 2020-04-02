Рэпера 6ix9ine могут перевести на домашний арест из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b8ae4046-74d9-11ea-a1d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 6ix9ine/Global Look Press

Американский музыкант Даниэль Эрнандес, известный как рэпер 6ix9ine или Tekashi69, в скором времени может быть переведён на домашний арест. Защита артиста предлагает такой вариант, чтобы обезопасить его от пандемии коронавируса.

Адвокат 6ix9ine Лэнс Лаззаро заявил, что у музыканта в последнее время было затруднённое дыхание, однако ему не давали возможность посетить тюремного врача, передаёт NME. Отмечается, что в конце 2019 года рэпер перенёс бронхит и синусит.

Ранее стало известно, что исполнитель выйдет из тюрьмы раньше обозначенного в приговоре срока. По словам защиты, рэпера решили выпустить, потому что он — «пример идеального заключённого».

6ix9ine был осуждён в декабре 2019 года. Ему грозило от 47 лет до пожизненного заключения, но он пошёл на сделку со следствием и стал свидетелем по делу, дав показания против участников банды Nine Trey Gangsta Bloods, писал NEWS.ru.