Рэпера 6ix9ine могут перевести на домашний арест из-за коронавируса

Американский музыкант Даниэль Эрнандес, известный как рэпер 6ix9ine или Tekashi69, в скором времени может быть переведён на домашний арест. Защита артиста предлагает такой вариант, чтобы обезопасить его от пандемии коронавируса.
Адвокат 6ix9ine Лэнс Лаззаро заявил, что у музыканта в последнее время было затруднённое дыхание, однако ему не давали возможность посетить тюремного врача,
Ранее стало известно, что исполнитель выйдет из тюрьмы раньше обозначенного в приговоре срока. По словам защиты, рэпера решили выпустить, потому что он — «пример идеального заключённого».
6ix9ine был осуждён в декабре 2019 года. Ему грозило от 47 лет до пожизненного заключения, но он пошёл на сделку со следствием и стал свидетелем по делу, дав показания против участников банды Nine Trey Gangsta Bloods, писал NEWS.ru.
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