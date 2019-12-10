https://static.news.ru/photo/9c2b77c0-1bee-11ea-8304-fa163e074e61_660.jpg Juice WRLD Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество прослушиваний песен американского музыканта Джареда Хиггинса, известного как рэпер Juice WRLD, выросли на 487% после его смерти в возрасте 21 года.

В воскресенье, 8 декабря, главный хит Juice WRLD под названием Lucid Dreams стал лидером на таких платформах, как Spotify и Apple Music, с показателем в 4,4 млн стримов, сообщает The Rolling Stone со ссылкой на данные аналитической компании BuzzAngle Music, которая предоставляет статистику для музыкальной индустрии.

Цифровая версия сингла Lucid Dreams стала первой по продажам при трёх тысячах скачиваний. Всего за день композиции артиста собрали 9600 платных загрузок.

Песню Legends со строчкой «Что ещё за клуб 27? Мы не проживём больше 21» послушали 3,1 млн раз, что вывело её на четвёртую позицию в статистике.

Альбомы Juice WRLD выбились в топ по востребованности благодаря продажам цифровых и физических копий. Первый полноформатник рэпера Goodbye & Good Riddance 2018 года продан тиражом 13 тысяч копий, а вышедший в 2019 году второй под названием Death Race for Love — 10 300 копий.

Juice WRLD скончался в аэропорту Чикаго 8 декабря. Позже полицейские нашли на борту самолёта, в котором ему стало плохо, 32 кг марихуаны, писал NEWS.ru.