Скончался продюсер последнего альбома The Beatles

https://static.news.ru/photo/213f78fa-58f0-11eb-9c89-fa163e074e61_660.jpg Фил Спектор Фото: Michael Ferguson via imago-images.de/Global Look Press

Американский продюсер, музыкант и композитор Фил Спектор умер в Калифорнии на 82-м году жизни.

Смерть Спектора подтвердил калифорнийский департамент исправительных учреждений, передаёт телеканал NBC. Смерть музыканта была вызвана естественными причинами.

Продюсер с 2009 года находился в заключении за убийство актрисы Ланы Кларксон, совершённое в 2003 году. Согласно приговору, его срок составлял от 19 лет до пожизненного. Первое прошение о выходе на свободу он мог бы подать в 2024 году.

Спектор сотрудничал с группой The Beatles, когда «ливерпульская четвёрка» записывала альбом Let it Be. После распада группы он продюсировал сольные работы Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Также он работал с Йоко Оно, Шер, Тиной Тёрнер и целым рядом других звёзд музыки.

Ранее бывший бас-гитарист и вокалист знаменитой американской группы Vanilla Fudge Тим Богерт скончался на 77-м году жизни. Он умер после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

В 1966–1967 годах он стоял у истоков Vanilla Fudge, которая одной из первых стала исполнять психоделический рок, но не ограничивала себя в этом жанре: в какой-то момент она играла даже хеви-метал. Позже такие гиганты, как музыканты групп Deep Purple, Led Zeppelin, Yes, Uriah Heep, признавались, что на них повлияло творчество Vanilla Fudge, писал NEWS.ru.