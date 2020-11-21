«Это круто»: Пригожин поздравил Агутина с победой на конкурсе в США

https://static.news.ru/photo/b1c5d786-2c1b-11eb-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Иосиф Пригожин поздравил Леонида Агутина с победой на международном конкурсе авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Тот заслужил эту награду, считает музыкальный продюсер.

Он назвал Агутина выдающимся музыкантом.

Я рад, когда музыканты завоевывают хорошие позиции. Он заслуженно там, где он есть. Когда всякие там выскочки оказываются на позициях — это обидно. А когда человек усилием своим работает и получает — это круто, — приводит слова Пригожина РЕН ТВ.

Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция артиста и американского продюсера Алекса Сино Just a Rainy Day («Просто дождливый день») из альбома La Vida Cosmopolita победила в номинации «Мир». Агутину удалось обойти девять конкурентов из разных стран.

Песня также вошла в шорт-лист премии в номинации «Только текст» за лучшую лирику музыкального произведения.

Кроме того, альбом Агутина и победившая в американском конкурсе песня были включены в лонг-лист музыкальной премии Grammy в нескольких номинациях, писал NEWS.ru.