Представители Принса выпустили клип в поддержку протестов в США

Композиция Baltimore была посвящена Фредди Грею, которого убили полицейские во время задержания, после чего зачались протесты в разных города США. Трек вышел на альбоме HITnRUN Phase 2.

Prince dedicated his life to speaking out against injustice, advocating for black excellence, and spreading the message of "Love 4 One Another." In this note that he kept in his personal archives, he wrote a message that still resonates today. #Prince #Love4OneAnother pic.twitter.com/thTv9cukBV