Группа BTS поддержала движение Black Lives Matter

Участники южнокорейской группы BTS выступили с поддержкой движения Black Lives Matter на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.
Группа BTS не известна как коллектив, который делает политические заявления, однако в этот раз артисты решили высказать, что они против расовой дискриминации. Об этом они написали в Twitter.
Мы осуждаем насилие. Ты, я и все мы имеем право на уважение. Мы будем стоять вместе, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, компания WarnerMedia решила предоставить организациям по борьбе с расизмом свой рекламный инвентарь, то есть места на ресурсе, которые используются для раскрутки. Такое решение корпорация приняла на фоне протестов в США.