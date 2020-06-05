Группа BTS поддержала движение Black Lives Matter

https://static.news.ru/photo/d17f9226-a730-11ea-9d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Участники южнокорейской группы BTS выступили с поддержкой движения Black Lives Matter на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

Группа BTS не известна как коллектив, который делает политические заявления, однако в этот раз артисты решили высказать, что они против расовой дискриминации. Об этом они написали в Twitter.

Мы осуждаем насилие. Ты, я и все мы имеем право на уважение. Мы будем стоять вместе, — говорится в сообщении.

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We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together. #BlackLivesMatter — ë°©íìë ë¨ (@BTS_twt) June 4, 2020

Как писал NEWS.ru, компания WarnerMedia решила предоставить организациям по борьбе с расизмом свой рекламный инвентарь, то есть места на ресурсе, которые используются для раскрутки. Такое решение корпорация приняла на фоне протестов в США.