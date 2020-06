Группа BTS поддержала движение Black Lives Matter

Группа BTS не известна как коллектив, который делает политические заявления, однако в этот раз артисты решили высказать, что они против расовой дискриминации. Об этом они написали в Twitter.

We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together. #BlackLivesMatter