Последняя песня Шатунова и праздничный трек Крида: новинки «VK Музыки» Егор Крид приурочил к своему дню рождения сингл «Девочка, не плачь», а друзья Юрия Шатунова выпустили его последнюю песню «Каждому своё»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Шатунов

В посмертной композиции бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова «Каждому своё» фанаты увидели печальное пророчество, Егор Крид по случаю собственного дня рождения презентовал песню «Девочка, не плачь», а хип-хоп-исполнитель Markul предложил поклонникам философский трек «Конечная станция». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Markul: «Конечная станция»

Родившийся в Латвии российский певец Markul (Марк Маркулис) записал трек «Конечная станция». В тексте — философские размышления о человечестве и планете.

«Конечная станция» — первый сингл музыканта в этом году. В конце февраля музыкант перенес все концерты на неопределенный срок и призвал «не забывать о тех, кто отвлечься не может, о тех, кто сейчас прячется по подвалам, и о тех, кто не знает, наступит ли для них завтрашний день».

Анонсируя премьеру в своих соцсетях, Markul написал: «Время возвращаться».

Егор Крид: «Девочка, не плачь»

Накануне собственного дня рождения (25 июня артисту исполнилось 28 лет) Егор Крид выпустил поп-роковый трек «Девочка, не плачь».

В этом году отмечаю свой ДР премьерой нового трека! — написал Егор Крид в соцсетях.

Музыкант возлагает на песню большие надежды, надеясь, что она станет настоящим хитом. «Девочка, не плачь» — песня о том, что «любовь — это всегда опасно». Ответ, чем именно, Крид зашифровал в тексте трека.

Юрий Шатунов: «Каждому своё»

Последняя песня скончавшегося в ночь на 23 июня на 49-м году Юрия Шатунова «Каждому своё» появилась в интернете 30 июня. Её выложили друзья музыканта. Они рассказали, что певец успел записать композицию в начале 2022 года.

Послушав песню, многие поклонники Шатунова сочли её пророческой.