В посмертной композиции бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова «Каждому своё» фанаты увидели печальное пророчество, Егор Крид по случаю собственного дня рождения презентовал песню «Девочка, не плачь», а хип-хоп-исполнитель Markul предложил поклонникам философский трек «Конечная станция». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».
Markul: «Конечная станция»
Родившийся в Латвии российский певец Markul (Марк Маркулис) записал трек «Конечная станция». В тексте — философские размышления о человечестве и планете.
«Конечная станция» — первый сингл музыканта в этом году. В конце февраля музыкант перенес все концерты на неопределенный срок и призвал «не забывать о тех, кто отвлечься не может, о тех, кто сейчас прячется по подвалам, и о тех, кто не знает, наступит ли для них завтрашний день».
Анонсируя премьеру в своих соцсетях, Markul написал: «Время возвращаться».
Егор Крид: «Девочка, не плачь»
Накануне собственного дня рождения (25 июня артисту исполнилось 28 лет) Егор Крид выпустил поп-роковый трек «Девочка, не плачь».
В этом году отмечаю свой ДР премьерой нового трека! — написал Егор Крид в соцсетях.
Музыкант возлагает на песню большие надежды, надеясь, что она станет настоящим хитом. «Девочка, не плачь» — песня о том, что «любовь — это всегда опасно». Ответ, чем именно, Крид зашифровал в тексте трека.
Юрий Шатунов: «Каждому своё»
Последняя песня скончавшегося в ночь на 23 июня на 49-м году Юрия Шатунова «Каждому своё» появилась в интернете 30 июня. Её выложили друзья музыканта. Они рассказали, что певец успел записать композицию в начале 2022 года.
Послушав песню, многие поклонники Шатунова сочли её пророческой.
Снова дует ветер перемен, вырывая прошлого страницы. Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой, — поёт Юрий Шатунов.