Директор признался, что у Шатунова практически не было шансов выжить

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Российский певец Юрий Шатунов покинул этот мир совсем недавно, ему было 48 лет. Директор артиста Аркадий Кудряшов поделился, что медики рассказали об отсутствии шансов на жизнь у его подопечного. У звезды произошел разрыв сердца в трех частях. Передали, что если бы певец и выжил, то на всю жизнь остался бы прикован к кровати, сообщает KP.RU.

Медики сделали все возможное, но шансов выжить у Юры не было, — рассказал директор.

Также он добавил, что здоровье певца недавно проверяли, но сердце не успели. Кудряшов заявил, что Шатунов не хотел бы такой жизни, где был бы прикован к кровати и никого не помнил, даже себя.

Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы... Сердце разорвалось в трёх частях. Хотя мы недавно проверяли его здоровье, сосуды были в порядке. А вот сердце не успели проверить, — поделился Кудряшов.

Директор добавил, что суды с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным точно повлияли на здоровье певца.

Конечно, суды с Разиным сгубили его здоровье. Юра очень сильно переживал, ведь эти песни, которые хотел отобрать Разин, — вся его жизнь, — заключил Кудряшов.

Ранее стало известно, что директор Юрия Шатунова рассказал о ненависти певца к продюсеру Андрею Разину. Об этом представитель музыканта заявил на церемонии прощания с артистом.