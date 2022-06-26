«Не хотел отдавать ни копейки»: друг заявил о ненависти Шатунова к Разину Директор и друг Шатунова Кудряшов заявил, что певец «ненавидел» Разина

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Андрей Разин

Директор и друг умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что тот «ненавидел» продюсера коллектива Андрея Разина. Об этом представитель музыканта заявил на церемонии прощания с артистом, передаёт находящийся на траурном мероприятии корреспондент NEWS.ru.

Юра ненавидел Разина, — заявил Аркадий Кудряшов.

По словам директора Шатунова, неприязнь артиста к продюсеру была вызвана тем, что последний «не хотел отдавать ему ни копейки».

Ранее основатель группы «Ласковый май» и автор всех главных хитов Шатунова Сергей Кузнецов сообщил, что вдова и дети Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с Разиным за права на песни.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии прощания с Шатуновым, в ней можно увидеть фото и видео гражданской панихиды.