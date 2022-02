Новые песни Крида и МакSим, Эда Ширана и Тейлор Свифт «порвали» музчарты

Новая версия знаменитой песни певицы МакSим «Отпускаю», которую освежил Егор Крид, за один день «взорвала» музыкальные чарты. Не менее успешен оказался дуэт Эда Ширана и Тейлор Свифт с синглом «The Joker And The Queen». Порадовал поклонников и Ваня Дмитриенко, представив трек «Лего» — первый с момента премьеры его хита «Венера — Юпитер». NEWS.ru рассказывает о музыкальных премьерах недели на основе обзоров новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Егор Крид и МакSим: «Отпускаю»

Совместный трек исполнителей Егора Крида и МакSим установил рекорд по скорости взлёта на первую строчку музчартов. Меньше чем за сутки новая версия песни «Отпускаю», которую в 2006 году исполняла МакSим, а в 2022-м освежил своими куплетами новоявленный резидент ОАЭ Егор Крид, покорила сердца поклонников.

В куплетах Крид читает рэп о любви, а в припеве звучит голос МакSим из оригинала композиции.

Полгода назад родилась эта песня. Как только мне предложили, я сразу поехал на студию, написал текст и записал куплеты. Записал всё с первого дубля, при этом я болел, говорил в нос и хрипел сильно. Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее. В четыре утра я скинул трек МакSим и по дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли, — рассказал историю песни Крид.

Кстати, Егор Крид уже исполнял эту песню летом 2021 года в поддержку певицы, которая в тот момент находилась в медикаментозной коме из-за сильного поражения лёгких. Врачи боролись за жизнь Марины Максимовой почти два месяца, сейчас артистка идёт на поправку.

Эд Ширан и Тейлор Свифт: «The Joker And The Queen»

Британский певец Эд Ширан и американская исполнительница Тейлор Свифт рассказали о своей дружбе в треке «The Joker And The Queen». Премьера совместного сингла и клипа состоялась 11 февраля и также сразу обрела успех. «The Joker And The Queen» — новая версия песни, которая вошла в сольном исполнении Ширана в его последний альбом «=», а также четвёртая совместная работа давних друзей после «Everything Has Changed» (2012), «End Game» (2017) и «Run (Taylor’s Version)» (2021).

Видео на песню «The Joker And The Queen» продолжает сюжетную линию клипа «Everything Has Changed»: персонажи Эда и Тейлор — Ава и Джек — теперь подростки и учатся в школе.

Ваня Дмитриенко: «Лего»

Спустя год после первой песни «Венера — Юпитер» 16-летний певец Ваня Дмитриенко выпустил вторую — «Лего». В музыкальных приложениях композиция уже занимает верхние строчки. Трек Дмитриенко о любви, которую можно собирать, как конструктор, важно только найти подходящую деталь.

Поклонники артиста убеждены, что новый трек может стать таким же популярным, как и хит «Венера — Юпитер», который превратил Дмитриенко в звезду год назад и принёс ему «Золотой граммофон», сделав самым юным лауреатом за всю историю премии.