https://static.news.ru/photo/4dab4276-26fa-11ea-95ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Полина Гагарина исполнила кавер на песню Rollin' группы Limp Bizkit.

Гагарина стала гостьей программы LAB, которую ведёт музыкант Антон Беляев совместно со своей группой Therr Maitz.

В конце интервью ведущий спросил у певицы, почему она выбрала Rollin' для исполнения в рамках шоу.

Мне 14 лет, я поступила в ГМУ эстрадно-джазового искусства на Ордынке, там я знакомлюсь со всеми своими будущими, собственно, друзьями. И тут я влюбляюсь в парня прям там. Он сохнет по Limp Bizkit, Korn, Slipknot, — сказала артистка.

Певица призналась, что после общения с молодым человеком и на волне популярности такой музыки тоже стала слушать эти группы.

Как писал NEWS.ru, Полина Гагарина рассказала, что не показывает своей дочери Мии популярный мультик «Маша и Медведь». Этим она поделилась на концерте «Прожекторперисхилтон».