Пол Маккартни выпустил записанный на карантине альбом

Сэр Пол Маккартни представил новым альбом «McCartney III». В него вошли 11 песен, записанных во время весенней самоизоляции.
Музыкант самостоятельно записал в студии партии на всех инструментах и вокал, чем фактически повторил процесс работы над «McCartney I» (1970) и «McCartney II» (1980).
Маккартни прокомментировал решение певицы Тейлор Свифт перенести релиз своего последнего альбома с 18 на 11 декабря, чтобы уступить место коллеге по сцене. По его словам, при обсуждении графика релизов исполнительница из вежливости предложила «не мешать друг другу».
Как
Ранее NEWS.ru писал, что экс-барабанщик группы The Beatles Ринго Старр анонсировал новый альбом с участием Пола Маккартни, Дэйва Грола и Финниаса О’Коннора.