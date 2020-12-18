Пол Маккартни выпустил записанный на карантине альбом

https://static.news.ru/photo/ecb98638-4121-11eb-9988-fa163e074e61_660.jpg Пол Маккартни Фото: instagram.com/paulmccartney

Сэр Пол Маккартни представил новым альбом «McCartney III». В него вошли 11 песен, записанных во время весенней самоизоляции.

Музыкант самостоятельно записал в студии партии на всех инструментах и вокал, чем фактически повторил процесс работы над «McCartney I» (1970) и «McCartney II» (1980).

Маккартни прокомментировал решение певицы Тейлор Свифт перенести релиз своего последнего альбома с 18 на 11 декабря, чтобы уступить место коллеге по сцене. По его словам, при обсуждении графика релизов исполнительница из вежливости предложила «не мешать друг другу».

Как отмечает Variety, новая пластинка отличается характером и настроением от предыдущего более формального «Egypt Station», и от «McCartney II» (1980) в стиле техно-поп. Первое, что слышат поклонники, это агрессивные инструментальные импровизации на акустической гитаре, продолжительность которых составляет более пяти минут.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-барабанщик группы The Beatles Ринго Старр анонсировал новый альбом с участием Пола Маккартни, Дэйва Грола и Финниаса О’Коннора.