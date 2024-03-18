Подопечная Шнурова покинула «Новую Фабрику звезд» Подопечная лидера «Ленинграда» Эстер Горбадей покинула шоу «Новая Фабрика звезд»

Фото: Пресс-служба ТНТ

Исполнительница Эстер Горбадей

Подопечная лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, исполнительница Эстер Горбадей покинула шоу «Новая Фабрика звезд» по итогам третьего отчетного концерта, который был показан в эфире телеканала ТНТ 17 марта. Кандидатами на выбывание также стали Дарья Кочнева и Вадим Гладков. В состав жюри, помимо Шнурова, вошли Сергей Лазарев, Анна Хилькевич, Гарик Мартиросян, Егор Дружинин и Сергей Жуков.

Эстер, в этой песне вам следовало бы больше обратить внимание на вокал. Особенно в конце вы начали отходить от нот. И это смазало для меня ощущения от красоты и волшебства этой песни, — сказал Мартиросян.

Горбадей выступила с песней «Осколки», но номер впечатлил не всех членов жюри. Исполнительницу похвалил Дружинин, который отметил, что певица сочетает музыкальный и танцевальный таланты. Он усомнился, что кто-то из других конкурсантов способен в равной мере составить ей конкуренцию.

Во время голосования Жуков, Шнуров, Мартиросян и Лазарев выбрали Кочневу. Дружинин и Хилькевич предпочли Горбадей. Голоса участников распределились поровну. Спасенная судьями Кочнева сделала выбор в пользу Гладкова. В итоге Горбадей прекратила участие в шоу.

На прошлой неделе «Новую Фабрику звезд» покинул сын телеведущей Тины Канделаки Лео. Певец уступил свое место другому конкурсанту Никите Ефимцеву. Канделаки объяснил решение уверенностью в том, что добьется успеха и без участия в проекте.