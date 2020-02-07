Американская певица Эрика Баду завила, что планирует выпустить бренд духов. Они будут обладать ароматом её вагины.
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Ходит городская легенда, что моя вагина меняет мужчин. Те, в кого я влюбляюсь и те, кто влюбляется в меня, находят новую работу и начинают жить по-другому, — сказала артистка.
Она отметила, что на создание духов ушло много пар её нижнего белья, которые разрезали на кусочки, сожгли и добавили в финальный продукт. Новый аромат появится в магазине певицы Badu World Market 20 февраля.
Как писал NEWS.ru, американская актриса Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом своей вагины. На сайте её интернет-магазина Goop появился продукт под названием Smells Like My Vagina.
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