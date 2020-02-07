https://static.news.ru/photo/5547c03a-49b5-11ea-9203-fa163e074e61_660.jpg Эрика Баду Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица Эрика Баду завила, что планирует выпустить бренд духов. Они будут обладать ароматом её вагины.

Исполнительница рассказала журналу 10 Magazine, что работает на созданием линейки своих продуктов, в которую войдут предметы гардероба и аксессуары. В её онлайн-магазине будет также представлен женский аромат, получивший название Badu’s Pussy («Киска Баду»).

Ходит городская легенда, что моя вагина меняет мужчин. Те, в кого я влюбляюсь и те, кто влюбляется в меня, находят новую работу и начинают жить по-другому, — сказала артистка.

Она отметила, что на создание духов ушло много пар её нижнего белья, которые разрезали на кусочки, сожгли и добавили в финальный продукт. Новый аромат появится в магазине певицы Badu World Market 20 февраля.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом своей вагины. На сайте её интернет-магазина Goop появился продукт под названием Smells Like My Vagina.