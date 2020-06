Песня «Я свободен» стала самой популярной после отмены изоляции

https://static.news.ru/photo/44a44f46-aa4f-11ea-b280-fa163e074e61_660.jpg Валерий Кипелов Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Песня «Я свободен» российских музыкантов Валерия Кипелова и Сергея Маврина стала самой популярной после отмены режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. песня была выпущена в 1997 году.

Согласно результатами исследования, проведённым стриминговым сервисом Яндекс.Музыка, в топ также вошли I Want to Break Free и We Are The Champions группы Queen, передаёт РИА Новости. В рейтинг также попали Stayin' Alive коллектива Bee Gees и композиция Feelin' Good Энтони Ньюли и Лесил Брикасса в исполнении группы Muse.

Отмечается, что большинство слушателей собрались пойти на прогулку с друзьями и семьёй под песню «Летние вечера» группы «Дайте танк (!)», а на вечеринку — под совместную песню Cream Sodа и «Хлеб» под названием «Плачу на техно», а также под «Видели ночь» группы Zdob si Zdub.

В исследовании приняли участие 1,1 тысячи пользователей Яндекс.Музыки. Среди опрошенных — слушатели в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.

Как писал NEWS.ru, музыканты из России объединили силы для того, чтобы записать песню, посвящённую врачам, которые сражаются с коронавирусом. Композиция получила название «Не все герои носят плащи».