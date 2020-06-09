Песня «Я свободен» стала самой популярной после отмены изоляции

Песня «Я свободен» российских музыкантов Валерия Кипелова и Сергея Маврина стала самой популярной после отмены режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. песня была выпущена в 1997 году.
Согласно результатами исследования, проведённым стриминговым сервисом Яндекс.Музыка, в топ также вошли I Want to Break Free и We Are The Champions группы Queen,
Отмечается, что большинство слушателей собрались пойти на прогулку с друзьями и семьёй под песню «Летние вечера» группы «Дайте танк (!)», а на вечеринку — под совместную песню Cream Sodа и «Хлеб» под названием «Плачу на техно», а также под «Видели ночь» группы Zdob si Zdub.
В исследовании приняли участие 1,1 тысячи пользователей Яндекс.Музыки. Среди опрошенных — слушатели в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.
Как писал NEWS.ru, музыканты из России объединили силы для того, чтобы записать песню, посвящённую врачам, которые сражаются с коронавирусом. Композиция получила название «Не все герои носят плащи».
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