Патти Смит и Джонни Депп выступят на онлайн-концерте в честь Дня Земли

https://static.news.ru/photo/426f6202-8884-11ea-ae57-fa163e074e61_660.jpg Патти Смит Фото: Daniela Franceschelli/ZUMAPRESS.com/Global Lok Press

Благотворительная организация Pathway to Paris проведёт онлайн-концерт, приуроченный к 50-летию Дня Земли. Дата отмечалась 22 апреля.

Трансляция пройдёт 27 апреля, в 16.00 мск, говорится в Instagram организации. Для зрителей выступят бывший фронтмен группы R.E.M. Майкл Стайп, басист Red Hot Chily Peppers Фли, исполнительница Патти Смит, актёр Джонни Депп и режиссёр Джим Джармуш.

Ежегодный концерт проводят, чтобы обратить внимание на экологические проблемы и изменение климата на планете.

Как писал NEWS.ru, онлайн-концерт One World: Together At Home вышел в виде альбома. Сборы от мероприятия пошли на борьбу с коронавирусом.