Патти Смит и Джонни Депп выступят на онлайн-концерте в честь Дня Земли

Фото: Daniela Franceschelli/ZUMAPRESS.com/Global Lok Press

Американская певица Майли Сайрус исполнила кавер на песню Wish You Were Here британской группы Pink Floyd. Оригинальная композиция вышла в 1975 году.

Сайрус стала гостьей юмористического шоу Saturday Night Live, участники которого сейчас снимаются, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Свой номер она также исполнила, не появляясь в студии Рокфеллеровского центра. Выступление...