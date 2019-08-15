https://static.news.ru/photo/6fa994de-bf55-11e9-bb57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Памятник Виктору Цою высотой три метра отлит из бронзы и будет установлен не ранее сентября 2019. Памятник «стоячий»: Виктор Цой в расстёгнутой рубашке, с электрогитарой в руках. Музыкант запечатлён в том образе, в котором его запомнили с последнего выступления группы «Кино» 24 июня 1990 года в «Лужниках».

Авторами скульптуры стали Матвей Макушин и Нестор Энгельке. Сооружение уже согласовано в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, и для установки выбрано пересечение проспекта Ветеранов и улицы танкиста Хрустицкого. Скульптуру установят в центральной части сквера. Жители этого района сообщают, что сквер уже расчистили и всё готово к установке. В день смерти музыканта, 15 августа, поклонники группы «Кино» активно обсуждают эту возможность на страницах Instagram.

Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге могли установить и раньше, но жители Кировского района были против и писали письма в администрацию с просьбами выбрать другое место для установки скульптуры, опасаясь того, что памятник станет местом сбора больших компаний подростков.

Точная дата установки памятника пока неизвестна, сообщает Риан .

Ранее News.ru писал, что певица Земфира поделилась с поклонниками кавером на песню Виктора Цоя.