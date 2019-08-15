Фото: Сергей Булкин/News.ru

Памятник Виктору Цою высотой три метра отлит из бронзы и будет установлен не ранее сентября 2019. Памятник «стоячий»: Виктор Цой в расстёгнутой рубашке, с электрогитарой в руках. Музыкант запечатлён в том образе, в котором его запомнили с последнего выступления группы «Кино» 24 июня 1990 года в «Лужниках».

Авторами скульптуры стали Матвей Макушин и Нестор Энгельке. Сооружение уже согласовано в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, и для установки выбрано пересечение проспекта Ветеранов и улицы танкиста Хрустицкого. Скульптуру установят в центральной части сквера. Жители этого района сообщают, что сквер уже расчистили и всё готово к установке. В день смерти музыканта, 15 августа, поклонники группы «Кино» активно обсуждают эту возможность на страницах Instagram.

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Новость, которая не может не порадовать поклонников, группы «Кино». Долгая эпопея с установкой памятника Виктору Цою в Петербурге, наконец-то, закончилась. Трехметровый Памятник Виктору Цою будет установлен в Санкт-Петербурге не позднее сентября этого года. Памятник уже прошел согласование в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга и для установки выбрано пересечение проспекта Ветеранов и улицы танкиста Хрустицкого. - Фонд Ю.Ю. Жорно. Скульптуру установят в центральной части сквера, - уточнили в ГАТИ. ________________________ Напомним, под памятник Цою в Петербурге город выделил место еще в 2011 году, в 2015 году губернатором Георгием Полтавченко было подписано постановление на установку. Но тут появились местные жители, которые начали заваливать письмами местных чиновников, умоляя выбрать другое место для скульптуры. Обосновывали они это просто: "Мы не хотим, чтобы у нас под окнами появился Арбат, где круглосуточно будут тусоваться какие-то компании из подростков". Также часть граждан говорила о том, что Кировский район у них ассоциируется с местом воинской славы, а не с лидером группы «Кино». Авторы скульптуры Цою - Матвей Макушин и Нестор Энгельке.

Публикация от Виктор Цой и группа КИНО (@viktor_tsoy_kino_by)

Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге могли установить и раньше, но жители Кировского района были против и писали письма в администрацию с просьбами выбрать другое место для установки скульптуры, опасаясь того, что памятник станет местом сбора больших компаний подростков.

Точная дата установки памятника пока неизвестна, сообщает Риан.

Ранее News.ru писал, что певица Земфира поделилась с поклонниками кавером на песню Виктора Цоя.

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