P.Diddy впервые появился на публике после рейдов по делу о торговле людьми

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Шон Джон Комбс

Американский рэпер Шон Джон Комбс, известный как P.Diddy, Diddy и Puff Daddy, впервые появился на публике после обысков, которые прошли на прошлой неделе в его домах в Лос-Анджелесе и Майами в рамках расследования дела о торговле людьми. Музыкального магната заметили на видео, которое тренер лайф-коуч Уэс Уотсон выложил в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Люблю! [показывает пальцами букву L] Как дела? — говорит Комбс на видео.

По словам Уотсона, кадры сняты в одном из кафе Pura Vida. На нем рэпер улыбается и в целом пребывает в бодром расположении духа.

TMZ пишет, что на самом деле это второй выход Diddy в свет на этой неделе. Перед тем, как Комбс засветился на видео Уотса, его заметили с его дочерьми-близняшками по дороге в гольф-клуб. Судя по кадрам, основатель лейбла Bad Boy не слишком переживал из-за недавних рейдов, отмечает таблоид.

Ранее в иске к Diddy по делу о торговле людьми неожиданно всплыло имя принца Гарри. Как утверждает продюсер Родни Джонсон, обратившийся в суд, Комбс использовал имя члена королевской семьи в попытках придать легитимность своим действиям.

Ранее рэпер Канье Уэст выложил фото из гардероба своей супруги Бьянки Цензори. Помимо многочисленных пар колготок на снимке можно заметить лишь одну майку.