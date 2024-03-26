Имя принца Гарри всплыло в деле против P.Diddy о торговле людьми

Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/Global Look Press

Принц Гарри

Имя принца Гарри, герцога Сассекского, фигурирует в иске на сумму $30 млн против рэпера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс), пишет The Telegraph. В иске утверждается, что рэпер использовал имя принца, чтобы придать легитимность своим действиям по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В иске, который был подан продюсером звукозаписи Родни Джонсом, утверждается, что Комбс устраивал вечеринки по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в нем утверждается, что тем, кто был связан с такими партиями или спонсировал их, был предоставлен доступ к таким знаменитостям, как «международные высокопоставленные лица, такие как британский королевский принц Гарри».

Как отмечает издание, герцог Сассекский упоминается в иске только один раз. Это не означает его причастности к делу против рэпера, его имя приводится в качестве примера известных людей, к которым обвиняемые могли иметь доступ. Как сообщает The Telegraph, герцог встречался с Комбсом только один раз и никогда не посещал ни одной из его вечеринок или концертов.

Поводом для публикации стали вооруженные обыски двух домов рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), прошедшие 25 марта в рамках расследования по делу о работорговле в целях сексуальной эксплуатации. В ходе медийного освещения операции журналистам удалось зафиксировать момент задержания сыновей рэпера Джастина и Кинга Комбсов. Задержан ли сам P. Diddy, не сообщалось.

В конце декабря прошлого года российского рэпера Vacio арестовали на 15 суток за участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в мероприятии в «такое тяжелое время для страны».