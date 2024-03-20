Канье Уэст похвастался коллекцией колготок из гардероба жены Канье Уэст показал коллекцию колготок из гардероба Бьянки Цензори

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Канье Уэст опубликовал в своем аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию, сделанную в гардеробе его супруги Бьянки Цензори. На ней запечатлены многочисленные пары колготок и одна единственная майка. Опубликованный кадр рэпер оставил без комментариев.

В Сети Цензори называют верховной по колготкам, потому что неоднократно знаменитость замечали на улице в этом предмете одежды. Порой модель надевает только их. На фотографии видно, что в ее коллекции преобладают колготки бежевого цвета, однако также встречаются розовые, серые, лиловые и даже серебристые.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян и Бьянка Цензори пришли вместе на концерт рэпера и шокировали фанатов. На мероприятии также присутствовали дети Кардашьян — шестилетний Чикаго и четырехлетний Псалм. При этом известно, что Кардашьян просила бывшего мужа не разрешать Цензори выходить из дома в откровенных нарядах, однако модель не изменила себе и на это выступление надела короткий топ. По его словам, возмущение Кардашьян во многом связано с беспокойством за общих детей.