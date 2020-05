Отменённый фестиваль Primavera Sound объявил лайн-ап 2021 года

https://static.news.ru/photo/8d98afc6-a022-11ea-a435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diogo Baptista/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Музыкальный фестиваль Primavera Sound, который проходит ежегодно в июне в испанской Барселоне, объявил лайн-ап 2021 года. В этом году мероприятие отменили из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В 2021 году фестиваль будет проходить с 2 по 6 июня. Организаторы события подтвердили список артистов в соцсетях.

Не можем без вас. Билеты в продаже с 3 июня, — говоритсяв в сообщении.

На мероприятия выступит множество артистов, среди которых King Krule, Игги Поп, The Strokes, Tame Impala, Gorillaz, FKA Twigs, The National и Tyler, The Creator.

Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» перенесли на 2021 год из-за запретов на массовые мероприятия. Земфира, заявленная в качестве хедлайнера, не примет участия в фестивале в следующем году.