Основатель группы Boney M скончался в США Создатель группы Boney M Фариан умер в возрасте 82 лет

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Композитор Франк Фариан, стоявший у истоков группы Boney M, скончался на 83-м году жизни в своем доме в Майами, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на представителей музыканта. За свою карьеру он также поработал с другими крупными звездами, в том числе со слепым американским соул-певцом Стиви Уандером. Причины смерти композитора не уточняются.

Наибольшую известность Фариану (настоящее имя — Франц Ройтер) принесла группа Boney M, создателем которой он является. Кроме того, он являлся одним из авторов самых популярных песен группы, в том числе композиций Daddy Cool и Rasputin. Позднее он создал еще несколько успешных музыкальных проектов, в том числе Eruption, Precious Wilson, Far Corporation и Milli Vanilli. Фариан входил в рейтинги самых успешных немецких музыкальных продюсеров, несмотря на негативные отзывы со стороны критиков. Предполагается, что этому поспособствовали высокие продажи записей, которые оцениваются в 800 млн копий.

В 2022 году музыкант перенес операцию по замене клапана сердца. Отмечается, что срок службы клапана, пересаженного человеку от свиньи или коровы, составляет примерно 15 лет.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов. Он запомнился зрителям по роли Сталина в фильме «Зоя». Всего же в карьере артиста насчитывается свыше 80 различных ролей. Актеру было 73 года.