Опросы показали поддержку Канье Уэста в 2% среди чернокожих избирателей

https://static.news.ru/photo/8a24233e-dd6c-11ea-86fa-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст не заручился поддержкой избирателей среди чернокожего населения страны. Только 2% опрошенных заявили, что готовы отдать за него голос.

Вне зависимости от расовой принадлежности, общая доля респондентов из тех, кто хотел бы видеть его лидером страны, также составила 2%, говорится в результатах исследования издания Politico, проведённого совместно с исследовательской компанией Morning Consult. Для сравнения, вариант «Нет ответа» выбрали 9% опрошенных.

Я думаю, что многие темнокожие считают заявку Канье на пост президента «донкихотской» и не видят в нём полноценного кандидата. Это скорее очередной рекламный ход Канье, — заявил стратег чернокожих активистов Республиканской партии Рон Кристи.

Он отметил, что обычно демократы получают поддержку от афро-американцев в 90%, но в случае Уэста они скорее всего не проявят того же энтузиазма.

Ранее Канье Уэст объявил в соцсетях о своём намерении участвовать в президентской гонке. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter с хештегом «Видение-2020». До этого он выпустил видеоклип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter.

15 июля он зарегистрировался как кандидат в президенты США и через несколько дней провёл первую встречу с избирателями, писал NEWS.ru.