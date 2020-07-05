Канье Уэст объявил о намерении стать президентом США

https://static.news.ru/photo/bb9ace42-be66-11ea-bde9-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст снова заявил, что собирается участвовать в президентской гонке на выборах в США. Муж и отец четырёх детей модели Ким Кардашьян не пояснил, в каком году намерен стать хозяином Белого дома, однако его сообщение в соцсети сопровождается хэштегом «Видение2020».

Певец и раньше делал подобные заявления, но тогда он говорил о 2024 годе.

Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединённых Штатов, — говорится в сообщении музыканта, размещённом в Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Традиционно в США на высокий пост претендуют кандидаты от Республиканской и Демократической партий. В 2020 году ими будут Дональд Трамп и Джо Байден. Кандидаты третьей партии или беспартийные редко набирают значительное число голосов. Последний, кому это удалось, был в 1992 году бизнесмен Росс Перо. Тогда свои голоса ему отдали 19% американцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Канье Уэст выпустил клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter. Ролик сопровождает новую песню Wash Us In The Blood («Омой нас в крови»), которую артист записал вместе со своим протеже Трэвисом Скоттом.