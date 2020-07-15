Канье Уэст начал официальный поход в президенты США

Рэпер Канье Уэст сделал первый шаг для регистрации в качестве кандидата на участие в выборах президента США. Музыкант 15 июля заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США (Federal Election Commision, FEC).
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Чтобы стать официальным кандидатом в президенты музыканту осталось заполнить Форму № 2 о финансировании избирательной кампании. Справка подтвердит возможность собрать и потратить на кампанию более $5 тыс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп одобрил решение рэпера Канье Уэста участвовать в президентских выборах. При этом политик выразил уверенность, что музыкант поддержит его. Хозяин Белого дома подчеркнул, что находится в отличных отношениях с рэпером, и назвал Уэста хорошим парнем. Также Трамп отметил, что супруга музыканта, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, тоже, вероятно, поддержит его.
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