Канье Уэст начал официальный поход в президенты США

https://static.news.ru/photo/94de5e36-c70d-11ea-beb9-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст сделал первый шаг для регистрации в качестве кандидата на участие в выборах президента США. Музыкант 15 июля заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США (Federal Election Commision, FEC).

Об этом свидетельствуют данные, размещённые на сайте FEC. Согласно им, Уэст станет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии в заявке указана аббревиатура BDY. Так, благодаря игре слов рэпер стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).

Чтобы стать официальным кандидатом в президенты музыканту осталось заполнить Форму № 2 о финансировании избирательной кампании. Справка подтвердит возможность собрать и потратить на кампанию более $5 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп одобрил решение рэпера Канье Уэста участвовать в президентских выборах. При этом политик выразил уверенность, что музыкант поддержит его. Хозяин Белого дома подчеркнул, что находится в отличных отношениях с рэпером, и назвал Уэста хорошим парнем. Также Трамп отметил, что супруга музыканта, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, тоже, вероятно, поддержит его.