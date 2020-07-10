Трамп выразил уверенность в поддержке Уэста и Кардашьян на выборах

https://static.news.ru/photo/410881be-c272-11ea-9b00-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст и Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Ron Sachs/CNP/AdMedias/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп одобрил решение рэпера Канье Уэста участвовать в президентских выборах, но в то же время выразил уверенность, что музыкант поддержит его.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что находится в отличных отношениях с рэпером, и назвал Уэста хорошим парнем.

Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас. Он очень хороший парень, мы с ним замечательно ладим. Думаю, в итоге он будет поддерживать нас, — сказал действующий президент в эфире Fox News.

Также он отметил, что супруга музыканта, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, тоже, вероятно, поддержит Трампа. Он напомнил, что Уэст уже пропустил сроки регистрации кандидатов в некоторых штатах и ему предстоит как-то решить эту проблему.

Канье Уэст снова заявил, что собирается участвовать в президентской гонке на выборах в США 5 июля. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Как писал NEWS.ru ранее, Канье Уэст создал своё политическое объединение «Партия праздника». Он отметил, что у него нет предвыборной кампании, но есть советники в лице жены Ким Кардашьян и изобретателя и бизнесмена Илона Маска.