Канье Уэст выпустил клип о коронавирусе и Black Lives Matter

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клип южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That побил рекорд коллектива соотечественников BTS по просмотрам на видеохостинге YouTube. Ролик также стал самым быстрорастущим в истории.

За первые 24 часа после публикации видео набрало 82,4 млн просмотров, сообщает Variety. Таким образом, звёзды k-pop превзошли клип BTS под названием Boy With Luv, вышедший в апреле 2019 года....