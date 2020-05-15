Канье Уэст выпустил клип о коронавирусе и Black Lives Matter

https://static.news.ru/photo/a6a58710-bade-11ea-8575-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип, посвящённый двум главным событиям, произошедшим в США в 2020 году: пандемии коронавируса и протестным акциям движения Black Lives Matter. Ролик сопровождает новую песню Wash Us In The Blood («Омой нас в крови»), которую артист записал вместе со своим протеже Трэвисом Скоттом.

В клипе Уэст показывает нарезку из новостной хроники и любительских видео, на которых афроамериканцы выходят на демонстрации против полицейской жестокости. Также на видео присутствуют кадры с людьми подключёнными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и самим рэпером, поющим рядом с изображением вируса.

В тексте Уэст продолжает тематику своего последнего в настоящее время альбома Jesus Is King, который он посвятил вере в бога.

Ранее стало известно, что Канье Уэст оплатит обучение в колледже шестилетней дочери Джорджа Флойда, убитого в штате Миннесота во время полицейского задержания. Он создал для девочки специальный фонд, писал NEWS.ru.