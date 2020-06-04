Канье Уэст оплатит дочери Флойда учёбу в колледже

https://static.news.ru/photo/62b8704e-a6de-11ea-91fe-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст оплатит обучение в колледже шестилетней дочери Флойда Джанны. Он создал для девочки специальный фонд.

Артист перечислил $2 млн благотворительным организациям, связанным с помощью жертвам насилия, в частности, родственника Джорджа Флойда. Уэст пообещал оплатить и юридические расходы, приводит слова его представителя ABC News.

Музыкант пообещал помощь и компаниям афроамериканцев в Чикаго, откуда родом он сам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла с Миннеаполисе. В ходе прощания выступил активист за гражданские права чернокожих — священник и политик Эл Шарптон.