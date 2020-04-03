Ольга Бузова представила клип на песню «Давай останемся дома»

Популярная певица Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип «Давай останемся дома», который посвящён карантину.
В клипе приняли участие многие звёзды. Все они показали, как проводят время дома во время самоизоляции. Кроме того, в ролике появилась сестра Бузовой. Девушки не разговаривали друг с другом около года и только недавно помирились.
Поклонники светской львицы отметили, что клип получился тёплым и душевным.
Как ранее писал NEWS.ru, певица Земфира представила новую песню под названием «Крым». Это первая композиция, выпущенная артисткой за два года.
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