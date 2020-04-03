Ольга Бузова представила клип на песню «Давай останемся дома»

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Канадский музыкант Обри Дрейк Грэм, известный как рэпер Дрейк, выпустил клип, в котором показал, как проводит время в изоляции у себя дома из-за пандемии коронавируса.

В начале ролика на песню Toosie Slide, опубликованном на YouTube-канале музыканта, демострируются опустевшие улицы города Торонто, после чего действие переходит в квартиру исполнителя. Клип длится чуть дольше пяти минут, и...