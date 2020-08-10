Одну из первых гитар Джими Хендрикса продали за $190 тысяч

https://static.news.ru/photo/bf5642a0-db12-11ea-8275-fa163e074e61_660.jpg Джими Хендрикс Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Гитара американского музыканта Джими Хендрикса, на которой он играл до того, как приобрёл популярность, ушла с молотка за $190 тысяч. Он пользовался ей после возвращения со службы в армии.

Безымянный японский инструмент продали на торгах аукционного дома GWS Auctions. Сообщается, что Хендрикс подарил гитару своему другу Майку Куаши в 1966 году перед тем, как переехал в Лондон. Куаши владел ей до самой своей смерти в 2019 году.

Инструмент продали без струн, так как организаторы торгов хотели сохранить её в оригинальном состоянии.

Как писал NEWS.ru, акустическая гитара американского музыканта Курта Кобейна, известного как лидер группы Nirvana, была продана за рекордные $6 млн. Прогнозируемая стоимость лота составляла почти $1 млн.