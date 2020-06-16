О лидере Motörhead снимут байопик

https://static.news.ru/photo/5c7b2afa-b07f-11ea-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Лемми Килммистер Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания VMI Worldwide запустила в производство художественный биографический фильм об основателе и фронтмене британской группы Motörhead Лемми Килммистере. Съёмки картины начнутся в 2021 году.

Картина расскажет о первых успешных записях и выступлениях музыканта, работе менеджером коллектива The Jimi Hendrix Experience легендарного Джими Хендрикса и участии в группе Hawkwind, сообщает Deadline. Режиссёром выступит американец Грег Олливер, также снявший документальную ленту «Лемми» об артисте в 2010 году.

Сценарий написала Мэддени Гриффитс. Исполнительными продюсерами стали менеджеры Motörhead Тодд Сингерман и Стефан Ширази. Картину планируют показать на Каннском кинофестивале.

Как писал NEWS.ru, правообладатели интеллектуальной собственности американской певицы Уитни Хьюстон дали разрешение на съёмки художественного фильма о её жизни. Проект получил название I Wanna Dance With Somebody, отсылающее к одному из её хитов.