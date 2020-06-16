О лидере Motörhead снимут байопик

Компания VMI Worldwide запустила в производство художественный биографический фильм об основателе и фронтмене британской группы Motörhead Лемми Килммистере. Съёмки картины начнутся в 2021 году.
Картина расскажет о первых успешных записях и выступлениях музыканта, работе менеджером коллектива The Jimi Hendrix Experience легендарного Джими Хендрикса и участии в группе Hawkwind,
Сценарий написала Мэддени Гриффитс. Исполнительными продюсерами стали менеджеры Motörhead Тодд Сингерман и Стефан Ширази. Картину планируют показать на Каннском кинофестивале.
Как писал NEWS.ru, правообладатели интеллектуальной собственности американской певицы Уитни Хьюстон дали разрешение на съёмки художественного фильма о её жизни. Проект получил название I Wanna Dance With Somebody, отсылающее к одному из её хитов.
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