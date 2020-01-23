Нил Янг Нил Янг Фото: David Burke/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский музыкант Нил Янг получил гражданство США.

Янгу вручили документы в Лос-Анджелесском конференц-центре 22 января. После церемонии принятия присяги артист покинуть здание в компании со своей женой, американской актрисой Дэрил Ханной, размахивая миниатюрным флажком Соединённых Штатов, сообщает TMZ.

Теперь исполнитель сможет проголосовать против Дональда Трампа на грядущих выборах, как и планировал поступить, оформляя документы для получения гражданства.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Нилу Янгу задержали выдачу гражданства США из-за того, что он употребляет марихуану.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях