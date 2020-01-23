Канадский музыкант Нил Янг получил гражданство США.
Янгу вручили документы в Лос-Анджелесском конференц-центре 22 января. После церемонии принятия присяги артист покинуть здание в компании со своей женой, американской актрисой Дэрил Ханной, размахивая миниатюрным флажком Соединённых Штатов,
Теперь исполнитель сможет проголосовать против Дональда Трампа на грядущих выборах, как и планировал поступить, оформляя документы для получения гражданства.
Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Нилу Янгу задержали выдачу гражданства США из-за того, что он употребляет марихуану.
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