https://static.news.ru/photo/4f104c70-3e91-11ea-9ced-fa163e074e61_660.jpg Нил Янг Фото: David Burke/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский музыкант Нил Янг получил гражданство США.

Янгу вручили документы в Лос-Анджелесском конференц-центре 22 января. После церемонии принятия присяги артист покинуть здание в компании со своей женой, американской актрисой Дэрил Ханной, размахивая миниатюрным флажком Соединённых Штатов, сообщает TMZ.

Теперь исполнитель сможет проголосовать против Дональда Трампа на грядущих выборах, как и планировал поступить, оформляя документы для получения гражданства.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Нилу Янгу задержали выдачу гражданства США из-за того, что он употребляет марихуану.