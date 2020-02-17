Немецкий электронный музыкант Бертольт Мейер разработал протез, с помощью которого люди, не имеющие одну или две руки, могут управлять синтезатором силой мысли. Это стало возможным благодаря сигналам, которые мозг передаёт остаточной конечности.
42-летний Мейер
Мужчина рассказал, что родился без левой руки и всю жизнь занимается музыкой. Он играл в разных группах, был диджеем и выступал на фестивалях. В ролике он отметил, что протез отлично выполняет рутинные задачи. Ему трудно крутить ручки и переключать тумблеры на аппаратуре, поэтому ему пришла идея создать девайс. Он устанавливается вместо обычного протеза и подключается к синтезатору через стандартные разъёмы.
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