https://static.news.ru/photo/c0d75628-519c-11ea-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Бертольт Мейер, 2013 г. Фото: Fang Zhe/Xinhua/Global Look Press

Немецкий электронный музыкант Бертольт Мейер разработал протез, с помощью которого люди, не имеющие одну или две руки, могут управлять синтезатором силой мысли. Это стало возможным благодаря сигналам, которые мозг передаёт остаточной конечности.

42-летний Мейер опубликовал на YouTube видео с обзором устройства, получившим название SynLimb.

Мужчина рассказал, что родился без левой руки и всю жизнь занимается музыкой. Он играл в разных группах, был диджеем и выступал на фестивалях. В ролике он отметил, что протез отлично выполняет рутинные задачи. Ему трудно крутить ручки и переключать тумблеры на аппаратуре, поэтому ему пришла идея создать девайс. Он устанавливается вместо обычного протеза и подключается к синтезатору через стандартные разъёмы.

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