«Можно поспорить»: Пригожин оценил результаты опроса о музыкантах года

Продюсер Иосиф Пригожин не совсем согласен с результатами опроса ВЦИОМа о музыкантах года. Он обратил внимание на неясность критериев оценивания в беседе с «Радио 1».

По итогам опроса исследовательского центра музыкантом года стал Александр Градский. В рейтинге лидеров также числились Филипп Киркоров, Денис Мацуев, Полина Гагарина, Николай Басков и Моргенштерн.

При всём моём уважении к ВЦИОМу, но этот вопрос такой спорный. Я хочу сказать, что я не против всех вышеназванных людей, но мне кажется, что в каждом случае по многим параметрам можно поспорить. Я не знаю, по каким критериям оценивается так называемый хит-парад: по количеству упоминаний или по результатам, — усомнился Пригожин.

Он добавил, что ему «категорически не нравится» рост популярности Градского после его смерти. Продюсер расстроился из-за того, что певца не упоминали при жизни так же часто, как после его гибели.

Надо умереть для того, чтобы стать лидером. Вот это мне категорически не нравится, — отрезал Пригожин.

Ранее россияне назвали политиков, музыкантов, актёров и спортсменов года. Данные опросов привёл глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. Он также сообщил, какие события стали лучшими в 2021 году по мнению российских граждан.