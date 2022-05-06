Мот и Миша М. записали треки после ухода из Black Star: новинки «VK Музыки» Музыканты Мот и Миша Марвин выпустили первые композиции после ухода из лейбла Black Star, а OG Buda — альбом FREERIO 2

Рэпер Мот / Фото motmusic/vk.com

Рэпер Мот выпустил трек «По душам», Миша Марвин записал песню «Человек», а хип-хоп-исполнитель OG Buda представил на суд поклонников вторую часть альбома FREERIO. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Мот: «По душам»

Российский рэпер Матвей Мельников (Мот), расставшийся с лейблом Black Star в январе 2022 года после девяти лет сотрудничества, выпустил первый трек в статусе свободного музыканта.

Лейтмотив творчества Мота не изменился: в песне «По душам» слушатели найдут старую добрую лирику. Главная мысль композиции вынесена на обложку: «Любовь — это ремесло, а не массмаркет». Похоже, «По душам» станет первым шагом на пути к новому, восьмому студийному альбому популярного музыканта.

Миша Марвин: «Человек»

Ещё один исполнитель, на днях вылетевший из-под крыла Black Star, — Михаил Решетняк, ставший известным под псевдонимом Миша Марвин. По словам музыканта, все права на прежнее сценическое имя и песни принадлежат лейблу. Новый псевдоним музыканта — Миша М., его первый трек называется «Человек».

Сам исполнитель считает этот сингл некоммерческим и неподходящим для чартов, однако крайне важным.

А может быть, я из другого века, где люди верят в силу доброты. И где душа и сердце человека и помыслы его всегда чисты. А может, я оттуда, где нет боли и понимают смысл слова «честь», где не играют никакие роли и принимают всех, какими есть, — поёт Миша М.

Он признаётся, что ему «этот мир безумен, непонятен, кругом борьба, куда ни посмотри». По словам музыканта, «очистить свою душу очень просто, и каждый смог бы, если захотел». В целом текст получился наивным и мечтательным, но по мнению артиста, это именно то, чего не хватает людям сейчас.

OG Buda: FREERIO 2

После выхода первой части альбома FREERIO российского хип-хоп-исполнителя Григория Ляхова (OG Buda) прошёл ровно год, и теперь музыкант выпустил FREERIO 2. Как утверждает сам музыкант, вторая часть не просто продолжение, а самостоятельная работа с «кучей новых звуков, настроений и экспериментов».

Кстати, Федук считает OG Buda одним из лучших рэперов России. Самое время оценить его новую работу, если, конечно, не претит объём ненормативной лексики в текстах.