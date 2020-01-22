Артист музыкального лейбла Black Star Миша Марвин рассказал об инциденте, который произошёл с ним в поезде Москва — Одесса. 30-летнему исполнителю подсыпали в чай снотворное и ограбили.
Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаётесь без денег, проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту: не пейте чай и закрывайте дверь, — поделился Марвин в Instagram Stories.
Как ранее писал NEWS.ru, бывшую жену певца Прохора Шаляпина, 64-летнюю Ларису Копёнкину, ограбили во время отдыха на Гоа.
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