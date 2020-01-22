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Историк моды и телеведущий Александр Васильев написал колонку, в которой критически отозвался о гардеробе украинской исполнительницы Ани Лорак. Эксперт сказал, что в наряде певицы «недостаточно фантазии».

Однако до того, как покритиковать звезду, Васильев её похвалил. По словам телеведущего, Ани Лорак может похвастаться как вокальными талантами, так и харизматичностью, привлекательностью. И уникальным уровнем работоспособности. И это при...