Московский музыкальный фестиваль «Боль» отложили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/94a8c394-bae6-11ea-9d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: bolbfest/vk.com

Московский музыкальный фестиваль «Боль» перенесли на неопределённый срок. Решено связано с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Событие было запланировано на 3, 4 и 5 июля в доме культуры «Зил». На фестивале должны были выступить российские независимые группы, среди которых «Спасибо», «Аукцыон» и «Триагрутрика». Также были назначены концерты зарубежных групп Beak>, Deafheaven и Viagra Boys.

Походу в эти выходные «Боль» не пройдёт (не состоится). Пройдёт ли в сентябре? Может быть. А может и нет, а может и да. Когда-нибудь точно пройдёт. Главное, что после трёх месяцев изоляции мы идём на Поправку, — написали организаторы.

25 марта фестиваль «Боль» провёл онлайн-марафон с выступлениями независимых музыкантов, которым пришлось отменить концерты из-за пандемией COVID-19, писал NEWS.ru.